Traffico Roma del 29-11-2019 ore 10:30
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INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI
VIA ITALO CALVINO
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
RALLENTAMENTI VERSO ROMA CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI ALLA
SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO IL
CENTRO
E IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO, I
MANIFESTANTI SONO PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO E’ PREVISTO
IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA VITTORIO EMANUELE
ORLANDO, VIA BARBERINI, VIA SISTINA, VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E
VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE LINEE BUS
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma