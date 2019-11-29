Traffico Roma del 29-11-2019 ore 12:30
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INCIDENTE CON DISGI AL TRAFFICO SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA
CESARE PASCARELLA
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI
RALLENTAMENTI VERSO ROMA CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A
VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA
VIA SAN PANCRANZIO
A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMA E CASTEL DI
DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE VERSO ROMA CENTRO SULLA COLOMBO DA
VIA DI ACILIA A VITINIA
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORSO ANULARE IL TRAFICO E’ RALLENTATO AL MOMENTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E NOMENTANA
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO, I
MANIFESTANTI PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, STANNO RAGGIUNGENDO PIAZZA
DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA BARBERINI, VIA SISTINA,
VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE
LINEE BUS
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma