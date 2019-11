Traffico Roma del 29-11-2019 ore 12:30

INCIDENTE CON DISGI AL TRAFFICO SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA

CESARE PASCARELLA

CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI

RALLENTAMENTI VERSO ROMA CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A

VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA

VIA SAN PANCRANZIO

A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMA E CASTEL DI

DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE VERSO ROMA CENTRO SULLA COLOMBO DA

VIA DI ACILIA A VITINIA

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORSO ANULARE IL TRAFICO E’ RALLENTATO AL MOMENTO

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E NOMENTANA

IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO, I

MANIFESTANTI PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, STANNO RAGGIUNGENDO PIAZZA

DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA BARBERINI, VIA SISTINA,

VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE

LINEE BUS

