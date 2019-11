Traffico Roma del 29-11-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

PONTINA E VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA

E LA A24-RM-TE.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA IN

DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’.

SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA VICO

EQUENSE NELLE DUE DIREZIONI, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

PRATOLUNGO CASILINO DOVE PER DETRITI SULLA STRADA SI TRANSITA A SENSO UNICO

ALTERNATO.

SU VIA APPIA NUOVA RALLENTAMENTI ANCHE QUI PER INCIDENTE TRA VIA ALBANO E

VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ZAMBARELLI.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI PER TRAFFICO VERSO SANGIOVANNI TRA V.LE DI TOR DI QUINTO E VIA

SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-

TE.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma