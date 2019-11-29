Traffico Roma del 29-11-2019 ore 16:30
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA..
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE,
ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE
25 MARZO 1957, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA
NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO VERSO SANGIOVANNI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma