Traffico Roma del 29-11-2019 ore 16:30

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’

IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA..

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE,

ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA

BUFALOTTA E PRENESTINA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE

25 MARZO 1957, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA

NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI PER TRAFFICO VERSO SANGIOVANNI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA E

PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.

Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama

Luceverde al numero GRATUITO 800 18 34 34.

.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma