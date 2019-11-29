Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17:00
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO
OSTIA.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.
PROBLEMI POI SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, IL VECCHIO TRACCIATO DELLA
TANGENZIALE, CHIUSA ALL’ALTEZZA DI PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA
SALARIA A CAUSA DI UN VEICOLO CHE SI E’ RIBALTATO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO
SU VIA DEI MONTI TIBURTINI, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
SECONDO WEEKEND DI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CHE SARA’ CHIUSA CONTINUATIVAMENTE DALLE 21:00 DI QUESTA
SERA FINO ALLE 9:00 DI DOMENICA 1 DICEMBRE., DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma