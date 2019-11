Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTA’.

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN

QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI

SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN

INCIDENTE.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO

OSTIA.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA

SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-

TE.

ANCORA PROBLEMI SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, IL VECCHIO TRACCIATO

DELLA TANGENZIALE, CHIUSA ALL’ALTEZZA DI PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA

SALARIA A CAUSA DI UN VEICOLO CHE SI E’ RIBALTATO, IL TRAFFICO E’ DEVIATO

SU VIA DEI MONTI TIBURTINI, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.

SECONDO WEEKEND DI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII, CHE SARA’ CHIUSA CONTINUATIVAMENTE DALLE 21:00 DI QUESTA

SERA FINO ALLE 9:00 DI DOMENICA 1 DICEMBRE., DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma