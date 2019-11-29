Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL
DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E
APPIA.
SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL
RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI
SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO
OSTIA.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-
TE.
RESTA CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI PONTE LANCIANI
IN DIREZIONE DELLA SALARIA A CAUSA DI UN VEICOLO CHE SI E’ RIBALTATO, IL
TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA DEI MONTI TIBURTINI, INEVITABILI RIPERCUSSIONI
PER LA CIRCOLAZIONE.
SECONDO WEEKEND DI LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CHE SARA’ CHIUSA CONTINUATIVAMENTE DALLE 21:00 DI QUESTA
SERA FINO ALLE 9:00 DI DOMENICA 1 DICEMBRE., DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma