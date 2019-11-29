Traffico Roma del 29-11-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
ROMANINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E
SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA.
SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL
RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI
SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO
OSTIA. ALTRE CODE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CITTA’DA VIA FILIPPO
CLEMENTI A VIA DI VALLERANELLO.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-
TE.
RESTA CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI PONTE LANCIANI
IN DIREZIONE DELLA SALARIA A CAUSA DI UN VEICOLO CHE SI E’ RIBALTATO, IL
TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA DEI MONTI TIBURTINI,.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma