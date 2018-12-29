Traffico Roma del 29-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE
RACCOMANDIAMO COME SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA
VELOCITA E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA
FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO :
GIA A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E
SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIOAMO CHE LE TRE LINEE
DELLE METROPOLITANE RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE
3.30 DEL MATTINO DEL 1 GENNAIO
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
NORD,MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO
DELL’ANNO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma