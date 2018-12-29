Traffico Roma del 29-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA
FRANCESCO RECITERÀ LA PREGHIERA DELL’ANGELUS, E PER L’OCCASIONE CI SARÀ
L’APERTURA GRATUITA DEI MUSEI VATICANI.
NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL VATICANO,
IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.
FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO:
GIÀ A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E
SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30
DEL MATTINO DEL 1 GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
NORD, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO
DELL’ANNO.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma