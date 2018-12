Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA

FRANCESCO RECITERÀ LA PREGHIERA DELL’ANGELUS, E PER L’OCCASIONE CI SARÀ

L’APERTURA GRATUITA DEI MUSEI VATICANI.

NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL VATICANO,

IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.

FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO:

GIÀ A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E

SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30

DEL MATTINO DEL 1 GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

NORD, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO

DELL’ANNO.

