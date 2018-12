Traffico Roma del 29-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA

CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE.

OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI

POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA

PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO.

FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO:

GIÀ A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E

SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30

DEL MATTINO DEL1 GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

NORD, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO

DELL’ANNO.

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN

PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO RECITERÀ LA PREGHIERA DELL’ANGELUS, E PER

L’OCCASIONE CI SARÀ L’APERTURA GRATUITA DEI MUSEI VATICANI.

NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL VATICANO,

IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.

