Traffico Roma del 29-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA
CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE.
OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI
POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA
PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO.
FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO:
GIÀ A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E
SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30
DEL MATTINO DEL1 GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
NORD, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO
DELL’ANNO.
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN
PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO RECITERÀ LA PREGHIERA DELL’ANGELUS, E PER
L’OCCASIONE CI SARÀ L’APERTURA GRATUITA DEI MUSEI VATICANI.
NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL VATICANO,
IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma