Traffico Roma del 29-12-2018 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA ROMA FIRENZE
A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN
PANCRAZIO
CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E MOSTACCIANO
DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI IN VIA COLLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI LUNGHEZZA SI TRATTA
ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA
DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO, DOVE RICORDIAMO ALLE 15
SCENDONO IN CAMPO LAZIO E TORINO, INCONTRO VALIDO PER IL 19 TURNO DI
CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.
SEMPRE IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LA RAMPA
DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma