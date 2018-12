Traffico Roma del 29-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA ROMA FIRENZE

A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN

PANCRAZIO

CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E MOSTACCIANO

DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI IN VIA COLLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI LUNGHEZZA SI TRATTA

ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA

DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO, DOVE RICORDIAMO ALLE 15

SCENDONO IN CAMPO LAZIO E TORINO, INCONTRO VALIDO PER IL 19 TURNO DI

CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.

SEMPRE IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LA RAMPA

DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma