Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17:00

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ

SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO,

INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA

CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO

ANULARE CON CODE IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI PER LA PONTINA.

RESTIAMO NELLA PERIFERIA SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN

VIA DI CASTEL DI LEVA, INCIDENTE CHE IN QUESTO CASO STA DETERMINANDO LA

CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO ZANONI.

SULLE ALTRE STRADE CITTADINE, RACCORDO E CONSOLARI COMPRESI, NON SI

EVIDENZIANO PARTICOLARI IMPEDIMENTI. FA ECCEZIONE LA SALARIA DOVE PER

LAVORI SI SONO FORMATE CODE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN

USCITA DAL CENTRO.

IN CORSO ALL’OLIMPICO LAZIO-TORINO. AL TERMINE DELLA GARA PREVISTI DISAGI

AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA.

