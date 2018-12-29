Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ
SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO,
INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA
CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO
ANULARE CON CODE IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI PER LA PONTINA.
RESTIAMO NELLA PERIFERIA SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN
VIA DI CASTEL DI LEVA, INCIDENTE CHE IN QUESTO CASO STA DETERMINANDO LA
CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO ZANONI.
SULLE ALTRE STRADE CITTADINE, RACCORDO E CONSOLARI COMPRESI, NON SI
EVIDENZIANO PARTICOLARI IMPEDIMENTI. FA ECCEZIONE LA SALARIA DOVE PER
LAVORI SI SONO FORMATE CODE TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN
USCITA DAL CENTRO.
IN CORSO ALL’OLIMPICO LAZIO-TORINO. AL TERMINE DELLA GARA PREVISTI DISAGI
AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma