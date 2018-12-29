Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, RACCORDO
E CONSOLARI COMPRESI. UN PO’ DI TRAFFICO AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA A
CAUSA DEL DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL’OLIMPICO DOVE SI È GIOCATA LAZIO-
TORINO.
ANCHE AL CENTRO IL TRAFFICO È INDICATO SOSTENUTO CON RALLENTAMENTI IN
DIVERSI TRATTI DEL LUNGOTEVERE E IN PRATI A RIDOSSO DI PIAZZA DELLA
LIBERTÀ.
IN CORSO I PREPARATIVI IN CITTÀ PERLA NOTTE DI SAN SILVESTRO: GIÀ A PARTIRE
DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E SOSTA SUL
LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30
DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
NORD, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE ALLE 21 DELL’ULTIMO
DELL’ANNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma