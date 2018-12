Traffico Roma del 29-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

TUSCOLANA E APPIA IN DIREZIONE ARDEATINA.

SULLA TANGENZIALE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DI QUINTO E L’USCITA

SALARIA, ALTRE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA

ROMA L’AQUILA IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DI

IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CI SONO CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO ANULARE.

RESTA INTENSO IL TRAFFICO AL CENTRO CON RALLENTAMENTI IN DIVERSI TRATTI DEL

LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO TRA PONTE VITTORIO E PONTE MARGHERITA. A CAUSA DI

UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA

MARIA ADELAIDE,

CODE IN PRATI IN VIA CRESCENZIO, A RIDOSSO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ.

NEL COMUNE DI FIUMICINO DA SEGNALARE CODE SULLA PORTUENSE TRA IL LAGO DI

TRAIANO E PARCO LEONARDO.

