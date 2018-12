Traffico Roma del 29-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI

SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI MENTRE SUL TRATTO

URBANO DELLA ROMA L’AQUILA ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DI

IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO INTENSO AL CENTRO CON RALLENTAMENTI IN DIVERSI TRATTI DEL

LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO TRA PONTE VITTORIO E PONTE MARGHERITA. LA POLIZIA

LOCALE SEGNALA INOLTRE UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE DE’ CENCI, CI

TROVIAMO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’ISOLA TIBERINA, INCIDENTE CHE STA

PROVOCANDO INCOLONNAMENTI.

RESTANO INOLTRE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA MARIA ADELAIDE,

CODE IN PRATI IN VIA CRESCENZIO, LUNGO VIA COLA DI RIENZO E A RIDOSSO DI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ.

IN CORSO I PREPARATIVI IN CITTÀ PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO: GIÀ A

PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E SOSTA

SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30

DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO.

