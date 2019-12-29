Traffico Roma del 29-12-2019 ore 08:30
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NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE
ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RIAPERTO SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER INCIDENTE
DIREZIONE STAZIONE TERMINI.
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma