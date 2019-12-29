Traffico Roma del 29-12-2019 ore 13:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24.
RALLENTAMENTI RIGUARDANO LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE PER UN VEICOLO IN
FIAMME CI SONO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRAFFICO INTENSO SU LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI VERSO
PONTE FLAMINIO.
IN CORSO IN PIAZZA SAN PIETRO L’ANGELUS, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE DURANTE IL DEFLUSSO NELL’AREA CIRCOSTANTE.
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma