Traffico Roma del 29-12-2019 ore 14:30
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SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA
PER UN VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA VIA DI MALAFEDE
SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
E OGGI E’ IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma