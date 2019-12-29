Traffico Roma del 29-12-2019 ore 15:30
Più informazioni su
CODE PER INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA ALL’INCROCIO CON VIA
FLAMINIADIREZIONE PARIOLI
ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI
PRENESTINA
ED ANCORA SI RALLENTA IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA VALERIA
MORICONI, ANCHE QUI PER INCIDENTE
SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
E OGGI E’ IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma