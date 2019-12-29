Traffico Roma del 29-12-2019 ore 16:30
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PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE, CODE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SULLA
COMPLANARE DELLA CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL
CENTRO COMMERCIALE PORTA DI ROMA
ALTRE CODE SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD IN AVVICINAMENTO AL RACCORDO ANULARE
PER LE PROVENIENZE DA SAN CESAREO
SEMPRE PER TRAFFICO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO
E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
IN ZONA BOCCEA , A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI E’ RESA NECESSARIA LA
CHISURA AL TRAFFICO DI VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA TRA LA BRACCIANESE E
LA BOCCEA NELLE DUE DIREZIONI
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
E OGGI E’ IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma