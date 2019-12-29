Traffico Roma del 29-12-2019 ore 18:30
Più informazioni su
MOLTO AFFOLLATE LE ZONE COMMERCIALI E TURISTICHE DEL CENTRO, PER QUESTO LA
POLIZIA LOCALE HA PREDISPOSTO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA VENEZIA,
VIA DEL TEATRO MARCELLO E DI LARGO MAGNANAPOLI ALL’INCROCIO CON VIA 24
MAGGIO
PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DON
ORIONE
INTANTO PROSEGUONO I RIENTRI IN CITTA’, BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST , SNCHE SULLA SULLA DIRMAZIONE
ROMA SUD SI STA IN FILA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE PER LE
PROVENIENZE DA SAN CESAREO
RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20 E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE
CONSENTE DI RAGGIUNGERE LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma