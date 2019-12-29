Traffico Roma del 29-12-2019 ore 19:30
Più informazioni su
RIAPERTE AL TRAFFICO PIAZZA VENEZIA, VIA DEL TEATRO MARCELLO E DI LARGO
MAGNANAPOLI ALL’INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO IN PRECEDENZA CHIUSE PER
L’AFFOLLAMENTO DI PERSENO LUNGO LE ZONE DEL CENTRO
PROSEGUONO I RIENTRI IN CITTA’, BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST , SNCHE SULLA SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD
SI STA IN FILA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DA
SAN CESAREO
RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20 E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE
CONSENTE DI RAGGIUNGERE LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma