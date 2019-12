Traffico Roma del 29-12-2019 ore 19:30

RIAPERTE AL TRAFFICO PIAZZA VENEZIA, VIA DEL TEATRO MARCELLO E DI LARGO

MAGNANAPOLI ALL’INCROCIO CON VIA 24 MAGGIO IN PRECEDENZA CHIUSE PER

L’AFFOLLAMENTO DI PERSENO LUNGO LE ZONE DEL CENTRO

PROSEGUONO I RIENTRI IN CITTA’, BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA

PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST , SNCHE SULLA SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD

SI STA IN FILA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DA

SAN CESAREO

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 20 E’ IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING CHE

CONSENTE DI RAGGIUNGERE LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA

PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma