Traffico Roma del 30-01-2020 ore 07:30
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IN VIA DI TOR BELLA MONACA DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE ALL’ALTEZZA
DI VIALE CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RACCORDO CON DUE INCIDENTI. IL PRIMO PROVOCA CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA
ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE PONTINA. IL SECONDO INCIDENTE è AVVENUTO NELLA
CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA CASAL DEL MARMO DIREZIONE
AURELIA; ANCHE QUI CODE.
INCIDENTE ANCHE DENTRO A ROMA, A MONTE SACRO, IN VIA COMPARETTI
POI IL TRAFFICO. SULLA FLAMINIA CODE VERSO CORSO FRANCIA TRA IL RACCORDO E
TOR DI QUINTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE
TOGLIATTI E LA TANGENZIALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma