Traffico Roma del 30-01-2020 ore 08:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE

CASSIA E BOCCEA DIREZIONE AURELIA. INCOLONNAMENTI NELLA CARREGGIATA ESTERNA

PER CIRCA 8 KM.

RACCORDO CON UN INCIDENTE POI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA TUSCOLANA

DIREZIONE APPIA. MA QUI SONO DECISAMENTE MINORI LE RIPERCUSSIONI: ABBIAMO

BREVI CODE.

IN VIA DEI MONTI TIBURTINI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI VERSO

LA TANGENZIALE. POSSIBILI DISAGI.

INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIALE CAMBELLOTTI IN

DIREZIONE DEL RACCORDO.

PER TRAFFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E LA

TANGENZIALE.

IN VIA DI TORREVECCHIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE

DELLA TRIONFALE

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma