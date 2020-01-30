Traffico Roma del 30-01-2020 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE
CASSIA E BOCCEA DIREZIONE AURELIA. INCOLONNAMENTI NELLA CARREGGIATA ESTERNA
PER CIRCA 8 KM.
RACCORDO CON UN INCIDENTE POI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA TUSCOLANA
DIREZIONE APPIA. MA QUI SONO DECISAMENTE MINORI LE RIPERCUSSIONI: ABBIAMO
BREVI CODE.
IN VIA DEI MONTI TIBURTINI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI VERSO
LA TANGENZIALE. POSSIBILI DISAGI.
INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIALE CAMBELLOTTI IN
DIREZIONE DEL RACCORDO.
PER TRAFFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E LA
TANGENZIALE.
IN VIA DI TORREVECCHIA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE
DELLA TRIONFALE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma