Traffico Roma del 30-01-2020 ore 08:30
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SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, GROSSI DISAGI, LUNGHE CODE
TRA LA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO DIREZIONE AURELIA. INCOLONNAMENTI
NELLA CARREGGIATA ESTERNA PER CIRCA 10 KM. RIPERCUSSIONI IN VIA CASAL DEL
MARMO, TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER TRAFFICO, CODE, TRA VIALE NEWTON E LA ROMA-FIUMICINO DIREZIONE EUR-
LAURENTINA. SIAMO QUINDI ALL’IMBOCCO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
IN VIA DELLA CECCHIGNOLA INCIDENTE TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E LA VIA
ARDEATINA.
INCIDENTE NON ANCORA RISOLTO IN VIA DI TOR BELLA MONACA. DISAGI ALL’ALTEZZA
DI VIALE CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO NEL TRATTO SALARIA-VIA DELLE VALLI
NELLE DUE DIREZIONI.
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ROMA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma