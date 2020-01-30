Traffico Roma del 30-01-2020 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE, DOPO UN INCIDENTE ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO QUINDI DIREZIONE AURELIA.
RIPERCUSSIONI IN VIA CASAL DEL MARMO, TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA,
QUI ANCHE PER INCIDENTE
PER TRAFFICO, CODE, TRA VIALE NEWTON E LA ROMA-FIUMICINO DIREZIONE EUR-
LAURENTINA. SIAMO QUINDI ALL’IMBOCCO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
IN VIA DELLA CECCHIGNOLA INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA DI TOR
PAGNOTTA E LA VIA ARDEATINA.
SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI
NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST
FILE VERSO ROMA CENTRO ANCHE A NORD DELLA CAPITALE DAL RACCORDO, SULLA
SALARIA E SULLA VIA FLAMINIA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL
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ROMA.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma