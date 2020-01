Traffico Roma del 30-01-2020 ore 09:30

SUL RACCORDO ANULARE, DOPO UN INCIDENTE ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO QUINDI DIREZIONE AURELIA.

RIPERCUSSIONI IN VIA CASAL DEL MARMO, TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E A

TRATTI CODE TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA,

QUI ANCHE PER INCIDENTE

PER TRAFFICO, CODE, TRA VIALE NEWTON E LA ROMA-FIUMICINO DIREZIONE EUR-

LAURENTINA. SIAMO QUINDI ALL’IMBOCCO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

IN VIA DELLA CECCHIGNOLA INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA DI TOR

PAGNOTTA E LA VIA ARDEATINA.

SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI

NELLE DUE DIREZIONI.

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA

TANGENZIALE EST

FILE VERSO ROMA CENTRO ANCHE A NORD DELLA CAPITALE DAL RACCORDO, SULLA

SALARIA E SULLA VIA FLAMINIA



AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma