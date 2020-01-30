Traffico Roma del 30-01-2020 ore 10:00
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CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SCALO SAN LORENZO E SAN GIOVANNI. OLTRE
AL TRAFFICO UN INCIDENTE.
SULLA VIA APPIA INCIDENTE TRA L’APPIA PIGNATELLI E VIA DEL QUADRARO VERSO
SAN GIOVANNI.
INCIDENTE SULL’ARDEATINA, NON MOLTO DISTANTE DAL RACCORDO, TRA VIA DI
TORRICOLA E VIA DI TOR CARBONE.
RACCORDO ANULARE CON UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E
L’APPIA. RIPERCUSSIONI, CODE DALLA CASILINA.
PER LAVORI INVECE DISAGI SULLA PONTINA. LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
DIREZIONE POMEZIA.
TRAFFICO INTENSO, CODE, IN VIA CASAL DEL MARMO TRA LA TRIONFALE E IL
RACCORDO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma