Traffico Roma del 30-01-2020 ore 12:30
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SULLA VIA CASILINA RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA. CI TROVIAMO TRA LA BORGHESIANA E
GRANITI.
TRA DON BOSCO E TORRE MAURA IN VIA PELLINI POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN
INCIDENTE.
ALTRO INCIDENTE TRA PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO.
LAVORI SUL VIALE PARIOLI A SALIRE VERSO VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI.
LAVORI NELLA ZONA DEL PIGNETO POTREBBERO PROVOCARE TRAFFICO E DISAGI.
CAMBIATA LA VIABILITÀ, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma