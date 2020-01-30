Traffico Roma del 30-01-2020 ore 14:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON PIAZZALE
XXV MARZO 1957
PER LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO IN PANNE è TEMPORANEAMENTE CHIUSA VIA
FRANCESCO GRIMALDI FRA VIA ODERISI DA GUBBIO E PIAZZA ENRICO FERMI
PROSEGUE LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, IL TUNNEL è CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, CON
CONSEGUENTI DISAGI IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E
VIGNA CLARA NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO
FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITà E AL
TRASPORTO PUBBLICO
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma