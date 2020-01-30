Traffico Roma del 30-01-2020 ore 16:30
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TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA
CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.
SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO
FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E AL
TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA CASILINA E PRENESTINA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma