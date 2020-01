Traffico Roma del 30-01-2020 ore 16:30

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA

VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA IN

DIREZIONE PINETA SACCHETTI, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI

MAGGIOR TRAFFICO IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA

CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.

SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO

FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E AL

TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA CASILINA E PRENESTINA..

