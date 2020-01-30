Traffico Roma del 30-01-2020 ore 17:00
Più informazioni su
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CON CODE DA VIA
FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E
VIGNA CLARA.
IL TRASPORTO:
TRENI IN RITARDO FINO A 30” SULLA LINEA REGIONALE PER FIUMICINO AEROPORTO,
PER UN GUASTO AVVENUTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA
SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO
FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E AL
TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA CASILINA E PRENESTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma