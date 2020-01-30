Traffico Roma del 30-01-2020 ore 17:30
Più informazioni su
PROBLEMI IN USCITA DALLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DOVE UN
INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI DALLA TANG. EST AL RACCORDO ANULARE.
RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANG. EST CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL
TRATTO URBANO PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI, SIA DA SAN GIOVANNI E
SIA DALLO STADIO OLIMPICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA E LA A24 RM-TE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA
TRENI IN RITARDO FINO A 30” SULLA LINEA REGIONALE PER FIUMICINO AEROPORTO,
PER UN GUASTO AVVENUTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA
SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO
FERROVIARIO DEL PIGNETO CAMBIA DUNQUE LA VIABILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO
TRA VIA CASILINA E PRENESTINA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma