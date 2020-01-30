Traffico Roma del 30-01-2020 ore 18:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE IN USCITA DALLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 RM-TE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI DALLA TANG. EST AL
RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANG. EST CON DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI, SIA DA
SAN GIOVANNI E SIA DALLO STADIO OLIMPICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA
CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA
SACCHETTI, RALLENTAMENTI E CODE, IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO,
VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.
DA OGGI TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO. CAMBIA DUNQUE LA VIABILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA
CASILINA E PRENESTINA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma