Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:30
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RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE RESTANO
RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA V.LE P.TOGLIATTI.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E LA A24 RM-TE.
INCIDENTE SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GRANO E PER
LO STESSO MOTIVO FILE ANCHE ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI.
INCIDENTE ANCHE SU VIA C.COLOMBO CODE IN PROSSIMITA’ DI P.ZZLE XXV MARZO
1957 E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU V.LE G.MARCONI ALL’ALTEZZA DI LARGO
MAESTRI DEL LAVORO.
SU VIA LAURENTINA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
VALLERANO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA
CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA
SACCHETTI, RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA
DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma