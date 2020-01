Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:30

RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE RESTANO

RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA V.LE P.TOGLIATTI.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

BUFALOTTA E LA A24 RM-TE.

INCIDENTE SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GRANO E PER

LO STESSO MOTIVO FILE ANCHE ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI.

INCIDENTE ANCHE SU VIA C.COLOMBO CODE IN PROSSIMITA’ DI P.ZZLE XXV MARZO

1957 E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU V.LE G.MARCONI ALL’ALTEZZA DI LARGO

MAESTRI DEL LAVORO.

SU VIA LAURENTINA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI

VALLERANO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA

VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA

CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA

SACCHETTI, RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA

DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma