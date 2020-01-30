Traffico Roma del 30-01-2020 ore 20:00
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TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA
CAPITALE.
ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO CODE IN PROSSIMITA’ DI
P.ZZLE XXV MARZO 1957.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA
CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA
SACCHETTI, RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA
DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA.
DA OGGI TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO. CAMBIA DUNQUE LA VIABILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA
CASILINA E PRENESTINA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma