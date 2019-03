Traffico Roma del 30-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 7:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA,

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE.

ANCHE SULLE ALTRE AUTOSTRADE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI.

INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIO

GASPARRI.

ALTRO INCIDENTE ALLA GARBATELLA IN VIA GIOVANNI GENOCCHI ALL’ALTEZZA DELLA

CRISTOFORO COLOMBO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI

PROSEGUONO I LAVORI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA

TANGENZIALE, FREQUENTE LA FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

GIÀ A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO

FRANCIA: QUESTI LAVORI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO

SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma