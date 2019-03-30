Traffico Roma del 30-03-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CI SONO DISAGI LUNGO LA ROMA FIUMICINO. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE
CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE
DELL’AEROPORTO, QUINDI VERSO FIUMICINO.
SULLE ALTRE STRADE CITTADINE NON SI REGISTRANO NOVITÀ. NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.
INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIO
GASPARRI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALLA GARBATELLA IN VIA
GIOVANNI GENOCCHI ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO.
PROSEGUONO I LAVORI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA
TANGENZIALE, FREQUENTE LA FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
GIÀ A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO
FRANCIA: QUESTI LAVORI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma