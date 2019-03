Traffico Roma del 30-03-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TUTTO REGOLARE LA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LUNGHE CODE

TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE

DELL’AEROPORTO, QUINDI VERSO FIUMICINO.

PROSEGUONO I LAVORI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA

TANGENZIALE, FREQUENTE LA FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

GIÀ A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO

FRANCIA: QUESTI LAVORI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU

CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

OGGI POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 16.00, MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALL’OTTAVO

COLLE; INTERESSATE VIA PAOLO DI DONO, VIA GIAMBATTISTA GAULLI, VIA

ALESSANDRO ALLORI, LARGO DEL BRONZINO, VIA ALESSIO BALDOVINETTI E VIALE DEL

TINTORETTO. POSSIBILI MOMENTANEE DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE BUS

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO

SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma