Traffico Roma del 30-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO REGOLARE LA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LUNGHE CODE
TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE
DELL’AEROPORTO, QUINDI VERSO FIUMICINO.
PROSEGUONO I LAVORI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA
TANGENZIALE, FREQUENTE LA FORMAZIONE DI CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
GIÀ A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO
FRANCIA: QUESTI LAVORI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
OGGI POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 16.00, MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALL’OTTAVO
COLLE; INTERESSATE VIA PAOLO DI DONO, VIA GIAMBATTISTA GAULLI, VIA
ALESSANDRO ALLORI, LARGO DEL BRONZINO, VIA ALESSIO BALDOVINETTI E VIALE DEL
TINTORETTO. POSSIBILI MOMENTANEE DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE BUS
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma