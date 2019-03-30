Traffico Roma del 30-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 10:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE SEPPUR IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA SOPRATTUTTO SULLE
CONSOLARI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CODE
SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ERGIFE DOVE È IN PIENO SVOLGIMENTO UN
CONGRESSO DI MEDICINA.
NESSUNA SEGNALAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE MENTRE LUNGO
IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, ABBIAMO INCOLONNAMENTI
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO
ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
SI TRATTA DI LAVORI CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHE
CONTESTUALMENTE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO
FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
OGGI POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 16.00, MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALL’OTTAVO
COLLE; INTERESSATE VIA PAOLO DI DONO, VIA GIAMBATTISTA GAULLI, VIA
ALESSANDRO ALLORI, LARGO DEL BRONZINO, VIA ALESSIO BALDOVINETTI E VIALE DEL
TINTORETTO. POSSIBILI MOMENTANEE DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE BUS
SEMPRE NEL POMERIGGIO ALTRO CORTEO; DA VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE METRO DI REBIBBIA, LA MANIFESTAZIONE RAGGIUNGERÀ IL PARCO DI VIALE
MARX. INTERESSATE ALCUNE STRADE TRA CUI VIA DI CASAL DEI PAZZI. PREVISTE
INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma