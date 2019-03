Traffico Roma del 30-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 10:20 STEFANO BAIOCCHI

TRAFFICO SCORREVOLE SEPPUR IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA SOPRATTUTTO SULLE

CONSOLARI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CODE

SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ERGIFE DOVE È IN PIENO SVOLGIMENTO UN

CONGRESSO DI MEDICINA.

NESSUNA SEGNALAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE MENTRE LUNGO

IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, ABBIAMO INCOLONNAMENTI

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO

ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.

SI TRATTA DI LAVORI CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHE

CONTESTUALMENTE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO

FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

OGGI POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 16.00, MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALL’OTTAVO

COLLE; INTERESSATE VIA PAOLO DI DONO, VIA GIAMBATTISTA GAULLI, VIA

ALESSANDRO ALLORI, LARGO DEL BRONZINO, VIA ALESSIO BALDOVINETTI E VIALE DEL

TINTORETTO. POSSIBILI MOMENTANEE DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE BUS

SEMPRE NEL POMERIGGIO ALTRO CORTEO; DA VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DELLA

STAZIONE METRO DI REBIBBIA, LA MANIFESTAZIONE RAGGIUNGERÀ IL PARCO DI VIALE

MARX. INTERESSATE ALCUNE STRADE TRA CUI VIA DI CASAL DEI PAZZI. PREVISTE

INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO.

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO

SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

