Traffico Roma del 30-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ, SULLA CASSIA RESTANO CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA
GIUSTINIANA. CODE ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ERGIFE DOVE È IN
PIENO SVOLGIMENTO UN CONGRESSO DI MEDICINA.
INVARIATA LA SITUAZIONE LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA
TANGENZIALE, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI A
PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
SI TRATTA DI LAVORI CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHE
CONTESTUALMENTE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO
FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO
NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USICTE ARDEATINA, LAURENTINA E
PONTINA. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN DIREZIONE DEL
LITORALE TRA IL RACCORDO E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma