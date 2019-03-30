Traffico Roma del 30-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO IN CITTÀ; RIMOSSO DA POCO UN INCIDENTE SULLA
CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE TRA LE USCITE
CASILINA E APPIA.
INVARIATA LA SITUAZIONE LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA
TANGENZIALE, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI A
PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
SI TRATTA DI LAVORI CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHE
CONTESTUALMENTE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO
FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE RIPA – CI TROVIAMO A TRASTEVERE – ALL’ALTEZZA DI
PONTE PALATINO, , POSSIBILI CODE IN DIREZIONE DI PORTA PORTESE.
SULLO STESSO LUNGOTEVERE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE
MAZZINI E PONTE SISTO IN DIREZIONE DELL’ISOLA TIBERINA.
LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SOSTENUTA SULLE STRADE PROSSIME AL LITORALE –
QUINDI TRA FREGENE E OSTIA – E SU QUELLE DEI COLLI ALBANI COME LA VIA DEI
LAGHI E NATURALMENTE L’APPIA.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma