Traffico Roma del 30-03-2019 ore 14:30

NON MOLTO IL TRAFFICO IN CITTÀ; RIMOSSO DA POCO UN INCIDENTE SULLA

CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE TRA LE USCITE

CASILINA E APPIA.

INVARIATA LA SITUAZIONE LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA

TANGENZIALE, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI A

PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.

SI TRATTA DI LAVORI CHE DETERMINANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHE

CONTESTUALMENTE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO

FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE RIPA – CI TROVIAMO A TRASTEVERE – ALL’ALTEZZA DI

PONTE PALATINO, , POSSIBILI CODE IN DIREZIONE DI PORTA PORTESE.

SULLO STESSO LUNGOTEVERE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE

MAZZINI E PONTE SISTO IN DIREZIONE DELL’ISOLA TIBERINA.

LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SOSTENUTA SULLE STRADE PROSSIME AL LITORALE –

QUINDI TRA FREGENE E OSTIA – E SU QUELLE DEI COLLI ALBANI COME LA VIA DEI

LAGHI E NATURALMENTE L’APPIA.

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO

SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

