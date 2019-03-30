Traffico Roma del 30-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER TRAFFICO E LAVORI,
CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO
ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI DA VIA DI
MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE TRA LE 21 E LE 6.30 IN VIA MERULANA
TRA VIA LABICANA E PIAZZA SAN GIOVANNI DEVIATE 4 LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma