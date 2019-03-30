Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 30 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RIAPERTO AL TRANSITO SU CORSO D’ITALIA IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO
PIAZZALE FLAMINIO, PRIMA CHIUSO PER INCIDENTE
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL FORTE BRSCHI ALTEZZA VIA
BATTISTINI
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER TRAFFICO E LAVORI,
CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO
ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
SUL RACCORDO ANUALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E
ROMANINA
RALLENTATO IL TRAFFICO PER INCIDENT SU VIA DEL MARE VERSO ROMA CENTRO
ALTEZZA CASAL BERNOCCHI, CODE IN DIREZINE OSTIA PER TRAFFICO INTENSO
TRA VITINIA E CASALBERNOCCHI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma