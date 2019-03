Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 30 2019 ORE 17:20 SC

RIAPERTO AL TRANSITO SU CORSO D’ITALIA IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO

PIAZZALE FLAMINIO, PRIMA CHIUSO PER INCIDENTE

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL FORTE BRSCHI ALTEZZA VIA

BATTISTINI

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER TRAFFICO E LAVORI,

CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO

ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.

SUL RACCORDO ANUALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E

ROMANINA

RALLENTATO IL TRAFFICO PER INCIDENT SU VIA DEL MARE VERSO ROMA CENTRO

ALTEZZA CASAL BERNOCCHI, CODE IN DIREZINE OSTIA PER TRAFFICO INTENSO

TRA VITINIA E CASALBERNOCCHI

