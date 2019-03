Traffico Roma del 30-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 18:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL

BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI.

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE FILE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA..

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

NICOLA LOMBARDI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. STESSA SITUAZIONE SU VIA

PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALLO SVINCOLO DI

CORSO FRANCIA, DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA

RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, SVINCOLO CHE

CONTESTUALMENTE E’ CHIUSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma