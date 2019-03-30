Traffico Roma del 30-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 18:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL
BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE FILE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA..
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
NICOLA LOMBARDI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. STESSA SITUAZIONE SU VIA
PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALLO SVINCOLO DI
CORSO FRANCIA, DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA
RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, SVINCOLO CHE
CONTESTUALMENTE E’ CHIUSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma