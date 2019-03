Traffico Roma del 30-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 19:20 gp

disagi sul lungotevere raffaello sanzio per un incidente in prossimità di

via politeama

altro incidente con code sulla via aurelia tra castel di guido e malagrotta

verso il centro

incolonnamenti in via del foro italico altezza corso di francia verso via

salaria per lavori con conseguente riduzione della carreggiata

sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite

ardeatina tuscolana

in entrata nella capitale incolonnamenti sulla colombo da via pindaro a via

di malafede e sulla pontina da trigoria a castel di decima

questa sera orario lungo per le tre linee metropolitane con le ultime corse

alla 1,30 di notte. sulla metro a sono chiuse le stazioni di REPUBBLICA

BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

